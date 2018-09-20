بادي يرد على البعثة الأممية بعد مطالبتها له بالإسم بوقف إطلاق النار

ليبيا – أعرب لواء الصمود الذي يرأسه صلاح بادي في بيان له عن إستغرابه لما ورد عن البعثة الأممية من تحمليه مسؤولية التصعيد الأخير في ضواحي طرابلس.

لواء الصمود أوضح في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأنه لم يشارك في اجتماعات الزاوية التي أقرت فيها التهدئة ، مبيناً بأنه رغم ذلك التزم بما أقر فيها قبل أن تقوم من وصفهم بـ” المليشيات والعصابات الإجرامية ” بخرق التهدئة والهجوم على مواقعه وأنه وثق كل ذلك بالصورة والوقت .

وانتقد البيان عدم تحرك البعثة الاممية عند اختراق من وصفهم بـ” المليشيات” للهدنة حينها ، مبيناً بأنها لم تعلق على هذه الخروقات التى عددها كالتالي:

مساء الاثنين 17 سبتمبر: تعرضت مواقعنا لهجوم مباغت بمنطقة مشروع الهضبة.

صباح الثلاثاء 18 سبتمبر: تعرضت مواقعنا لهجوم مباغت بطريق المطار ما أجبرنا على الرد على مصادر النيران.

يوم الاربعاء 19 سبتمبر: استمر هجوم المليشيات على مواقعنا في مشروع الهضبة ومحيط طريق المطار.

يوم الخميس 20 سبتمبر: هجوم على تمركز قواتنا بمعسكر حمزة.

وكشف لواء الصمود على أنه رصد عمليات حرق للمنازل وعمليات تدمير لمحطات تحويل تابعة لشركة الكهرباء ، داعياً البعثة الاممية إلى عدم الاشتراك في ما تقوم به من وصفها بـ” المليشيات الفاسدة ” والتي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن فسادها حسب قوله.

وطالب اللواء الذي يقوده صلاح بادي البعثة الاممية ورئيسها غسان السلامة بعدم التستر على من وصفهم بـ” المليشيات ” وتدعم تحركاتها الآخيرة ، مؤكداً على أن كل تحركاته تأتي في إطار الدفاع عن النفس ورد الهجمات التي تتعرض لها مواقعه وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.

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