مداهمات للخلايا النائمة في درنة

تواصل الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بمدينة درنة عملياتها للقبض على الأشخاص المشتبه بهم في دعم الجماعات الإرهابية.

ويأتي ذلك بعد أن حاول الإرهابي مصطفي بوهديلة المسماري، من مدينة درنة، ليلة الأمس، تفجير مركبة تابعة للأمن المركزي كانت مركونة قرب عيادة النجاح في منطقه الساحل الشرقي بالمدينة .

ونفّذ الأمن المركزي بعد هذه الحادثة عدة مداهمات استهدفت مناطق في درنة، وتم خلال ضبط عدد من الأشخاص المشتبه بهم في مساعدتهم للمجموعات الإرهابية المتبقية.

بدوره، داهم قسم النجدة أحد المنازل المهجورة في شارع البحر بوسط المدينة بعد ورود معلومات عنه وعثر على عدد أسلحة وملابس وأحذية عسكرية.

وفي الجانب العسكري، ماتزال المواجهات على أشدها في منطقة المغار وأجزاء من المدينة القديمة، وأصبحت خطوط التماس تقترب شيئا فشيئا بين الوحدات العسكرية وفلول الجماعات الإرهابية في آخر معقل لهم.

من جهته، أشار المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، إلى أن درنة كانت أسيرة للإرهاب والآن أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني.

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