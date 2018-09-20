ريبيرو تطلع العبار على دراسة لتحديد معالم بنغازي

أطلعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، عميد بلدية بنغازي، عبد الرحمن العبار، على دراسة تعمل عليها الأمم المتحدة لتحديد معالم مدينة بنغازي.

وبحسب صفحة البعثة على الفيسبوك، فإن الدراسة تتضمن التغييرات الديموغرافية التي طرأت في المدينة بسبب النزوح القسري وآثار ذلك على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي والأساليب التي ينتهجها السكان للتأقلم.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الاحتياجات الإنسانية للمدينة وأفضل السبل لتوسيع خدمات الأمم المتحدة في الشرق، إضافة لمكتب الأمم المتحدة الذي سيفتتح قريبا في بنغازي.

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