تأجيل فتح مطار معيتيقة

قالت مصلحة المطارات لشركات النقل الجوي والمُسافرين بتأجيل موعد إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي، بسبب تجدد الاشتباكات المُسلحة في طرابلس.

وأشارت المصلحة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى سقوط قذيفة داخل محيط مطار معيتيقة خلال الاشتباكات المُسلحة التي درات حول المطار اليوم الخميس، دون وقوع أضرار بشرية.

ويُذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، العميد عبد السلام عاشور كان قد أعلن أنّ الوزارة تعمل على إعادة ترتيب القوى الأمنية داخل المطار وفق خطة مُحكمة.

ويُشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت أن قوات تابعة للأمن المركزي هي من ستتولى أمر تأمين مطار معيتيقة.

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