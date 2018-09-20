ماذا قال مشائخ ترهونة بشأن خرق اتفاق وقف القتال بطرابلس ؟

أكد رئيس مجلس مشائخ واعيان ترهونة صالح الفاندي تواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقال الفاندي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر بسيطة ولا تعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مبينا ان هناك ترتيبات مع المجلس الرئاسي لدخول عناصر الجيش والشرطة إلى العاصمة طرابلس.

وأشار الفاندي إلى أن الأمور تسير نخو الأفضل وان اللواء السابع ملتزم باتفاق وقف القتال مشددا على التزام جميع القبائل بنتائج ملتقى القبائل الذب استضافته ترهونة والذي أكد على أنطرابلس عاصمة لكل الليبيين مطالبا بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة لحماية المدينة تحت رئاسة وقيادة واحدة

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