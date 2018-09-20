مئات البلاغات لإجلاء العائلات العالقة بطرابلس

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا عاجلا، ناشدت فيه أطراف النزاع المسلح بطرابلس، لفتح ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر لإجلاء المدنيين والعائلات العالقة.

وقالت اللجنة في بيان، الخميس، إن هناك مدنيون بحاجة لإجلاء بمناطق عين زارة ووادي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وشارع ولي العهد وشارع سيدي سليم وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ومحيط معسكر حمزة.

وأضافت اللجنة، أن الهلال الأحمر تلقى 200 بلاغ عاجل بالتدخل لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، ولتأمين ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر فرع طرابلس، وجهاز الإسعاف والطوارئ لتتمكن كوادر الهلال الأحمر من الدخول إلى مناطق الاشتباك وإخراج العائلات العالقة.

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أطراف النزاع، المسؤولية القانونية الكاملة حيال استهداف المدنيين، مؤكدة أن الأعمال التي ترتكبها الأطراف بطرابلس تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

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