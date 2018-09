البعثة الأممية تحذر “غنيوة” و”بادي” من خرق الهدنة

المتوسط – سامر أبو وردة

‏حذرت البعثة الأممية، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” رصدتها “المتوسط”، جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، وخاصة القوات التي يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”.

وذكرت البعثة الأممية هذه القوات بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار وأنه يتوجب عليها الالتزام به، مشددة على اغن القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر.

كما طالبت البعثة، في تغريدة أخرى لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، القوات التي يقودها ‎صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع اعمال العنف في ‎طرابلس، وأوضحن أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر جرائم حرب.

