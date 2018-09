“الوطنية لحقوق الإنسان” تُطالب بوقف إطلاق النار لإجلاء العالقين

المتوسط:

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بياناً بشأن فتح ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر لإجلاء المدنيين والعائلات العالقة بمناطق النزاع غرب طرابلس وجنوب غرب طرابلس.

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بمناطق عين زارة ووادي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون و وشارع ولي العهد و شارع سيدي سليم و طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ومحيط معسكر حمزة ، بالوقف الفوري لإطلاق النار للأسباب الإنسانية الطارئة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع ، حيث بلغ عدد بلاغات المناشدات الإنسانية العاجلة من العائلات والمدنيين العالقين بمناطق النزاع فقد بلاغ عدد البلاغات ( 200 ) بلاغ بتدخل الهلال الأحمر لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع و بتأمين ممرات إنسانية آمنة لفرق الهلال الأحمر فرع طرابلس ، وجهاز الإسعاف والطوارئ لكي تتمكن كوادر الهلال الأحمر من الدخول الى مناطق الاشتباك و تتمكن من إخراج العائلات العالقة لأسباب إنسانية طارئة.

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المسؤولية القانونية الكاملة حيال استهداف المدنيين لأطراف النزاع، وتؤكد اللجنة، علي أن هذه الأعمال التي ترتكبها أطراف النزاع المسلح بطرابلس تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

كما تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية، وبضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء وجعل المدنيين كدروع بشرية وفتح ممرات إنسانية آمنة لإخراج العالقين بالمناطق التي تشهد أعمال العنف.

وتجدد اللجنة تذكيرها لأطراف النزاع بأن استهداف المدنيين والمرافق الطبية والعاملين بمؤسسات العمل الإنساني والطبي، وكما إن الهجمات العشوائية على الأحياء والمناطق السكنية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب.

