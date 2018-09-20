خارجية الوفاق تهنئ مالطا وشعبها بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال

ليبيا – تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الخميس عبر إيجاز صحافي مقتضب صادر عن إدارة الإعلام الخارجي التابعة لها بالتهنئة لجمهورية مالطا حكومة و شعباً بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسون لإستقلالها عام 1964 .

جاء ذلك فى غضون زيارة يقوم بها وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة منذ يومين إلى إيطاليا إلتقى خلالها بعدد من المسؤولين الإيطاليين على رأسهم وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي فى العاصمة روما فى الوقت الذي إحتدمت فيه الإشتباكات فى العاصمة طرابلس اليوم الخميس بشكل غير مسبوق .

وتأتي هذه الزيارة إلى روما عقب زيارة إستمرت عدة أيام إلى أسبانيا إلتقى خلالها سيالة وزير الخارجية الإسباني كما أجرى فيها مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية أكد خلالها على ضرورة إخراج المليشيات من طرابلس ولكن بعد أن تتمكن الحكومة من الإستغناء عن خدماتها لإستبدالها بالجيش والشرطة النظامية .

المرصد – متابعات

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