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طرابلس.. خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد 14 يوما من الإعلان والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس بين الأطراف المسلحة وتشكيل قوة لفض النزاع بين القوة المسلحة وبسط الأمن بالمنطقة، تتجدد الاشتباكات جنوب العاصمة في خرق جديد للاتفاق.

من جهتها، اكتفت القوة المكلفة بالاستنكار والإدانة وأوضحت أنها غير متواجدة في مناطق الاشتباك مما يعني عدم قدرتها على أداء مهامها المنوطة بها لتصبح بذلك بلا عمل.

وعلى خطاها تسير وزارة الداخلية، حيث قالت في بيان مقتضب حول تجدد الاشتباكات إن الأوضاع الأمنية بالعاصمة مستقرة وتسير بشكل صحيح، وأعلنت رفع حالة التأهب الأمني القصوى لوجود من وصفتهم بالخارجين عن القانون.

وكشفت عودة الوضع في العاصمة إلى سابق عهده وتجدد الاشتباكات، عن مدى صعوبة تطبيق الاتفاق وضعف المجلس الرئاسي في بسط الأمن بالعاصمة حتى بعد إصدار حزمة الترتيبات الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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