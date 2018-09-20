بنغازي تبحث إعادة الإعمار مع الأمم المتحدة

بحث عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، الخميس، مع منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، والوفد المرافق لها، دعم الشراكة بين الأمم المتحدة والبلدية في المجال الإنساني وإعمار المدينة.

جاء لك خلال زيارة قامت بها ريبيرو إلى بنغازي لمناقشة جملة من المواضيع أهمها المشاريع التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى الإعداد لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019.

بدوره، أثنى عميد بلدية بنغازي على المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة بدعمها لبعض المشاريع بالمدينة، وبالأخص في أعمال صيانة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية.

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