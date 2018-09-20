“حلقة مثالية” في أولى محطات مرحلة “البث المباشر”

انتهت قناة (218) في وقت متأخر من ليل الخميس من بث أولى حلقات مرحلة البث المباشر من برنامج شاعر ليبيا -أول برنامج للمواهب الشعرية في ليبيا-، من مقر القناة في العاصمة الأردنية عمّان، وعبر تجهيزات فنية وتقنية مبهرة وخاصة واستثنائية أمّنتها (218) –المُنْتِجة للبرنامج- خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن أطلت مرحلة البث المباشر في الموسمين الماضيين من مقرات مؤقتة خارج مقر القناة، من العاصمة اللبنانية بيروت أولا، ثم من العاصمة الأردنية عمّان.

وتأهل في أولى حلقات البث المباشر غيث القرقعي، الذي اختارته لجنة التحكيم، فيما حمل تصويت الجمهور عبدالعاطي النايف إلى مرحلة نصف النهائي، فيما تستمر حلقات التنافس بين المواهب الشعرية في البرنامج طيلة الأسابيع الأربع المقبلة، فيما سيُتوّج أحد المتأهلين بلقب “شاعر ليبيا”.

وُصِف برنامج “شاعر ليبيا” من قبل متابعين ووسائل إعلام من خارج ليبيا بأنه “مغامرة ليبية” في “الزمن الرديء”، إذ كان لافتا أن يفتح أول برنامج للمواهب الشعرية في ليبيا الباب واسعا أمام “قافية الحرف والحياة”، في وقت كانت فيه مجموعات مسلحة طارئة تفتح “حياشين الليبيين” على “الألم والوجع والعوز والخوف”، إذ شكّل مشهد طوابير الليبيين للتنافس أمام مقار تجارب الأداء في مدن ومناطق ليبية عدة، والحصول على فرصة للظهور في الحلقات المُسجّلة في المرحلة الأولى، ثم الانطلاق نحو حلقات البث المباشر، صدمة لكثيرين حول العالم، فيما كان يحلو لأطرافٍ أن يظلّ الليبيُّ أسيراً لـ”طوابير السيولة والبنزينة والخبزة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية