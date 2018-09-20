القائد العام المشير خليفة حفتر خلال لقائه بقبيلة العواقير : حينما ندخل طرابلس ستثلج صدور الجميع

الرجمة 20 سبتمبر 2018 (وال) – أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق، لافتا إلى أنها تحركات ارتجالية.

وقال القائد العام خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من ابناء قبائل شرق ليبيا إننا “حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح”، مؤكدا أنه في حال دخول الجيش لطرابلس ستثلج صدور الجميع.

وأوضح أن الجيش لن يكون خليطا كونه مؤسسة منضبطة ومنظمة.

وأشار القائد العام للدعم التي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس، لافتا إلى أن القانون سيلاحق الجميع.

وحيا القائد العام قبيلة العواقير وكافة قبائل شرق ليبيا، لافتا إلى أنهم قدموا ابناؤهم لأجل المعركة على الإرهاب.

وقال إن بلادنا غنية ولم تشهد تطويرا منذ فترة طويلة وأن هذا لن يدوم، مؤكدا أن عدونا جميعا هو الفقر وستتم محاربته.

ولفت إلى أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، مشيدا بالانتصار على الإرهابيين في كل مكان وفي وقت وجيز. (وال – الرجمة) ع ع

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