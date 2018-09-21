شركة البريقة تعلن تعرض مبان لها للقصف في طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، سقوط قذيفة على مبنى الإدارة العامة للمبيعات في طريق المطار مما خلف أضرارا مادية بالمبنى.

وأكدت الشركة على صفحتها بفيسبوك سقوط صاروخ آخر في ساحة مبنى الشؤون المالية بالشركة، مسفرا عن أضرار مادية ونشوب حرائق في مناطق عدة خلف أسوار المستودع.

كما أكدت الشركة إصابة الخزان المخصص لمادة كيروسين الطيران، منوهة بأن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى، وهو ما سيترتب عليه شلل في إيصال وقود الطيران للمطارات وباقي المحروقات للمحطات في كافة المناطق حسب وصفها.

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