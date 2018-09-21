مقبرة جماعية في زليتن!

أبلغ مواطنون في مدينة زليتن عن مقبرة جماعية ترجع للقرن الثالث ميلادي خلال الحقبة الرومانية في ليبيا في إحدى مزارع منطقة كعام، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة والقانونية لتسليم المقبرة إلى مكتب آثار زليتن

مكتب الإعلام الأمني في زليتن نشر على صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر مرفقا بعدد من الصور، التي تكشف عن مقبرة محفورة في الأرض على شكل حدوة حصان طوالها 4 أمتار وبعرض 3 أمتار وارتفاع مترين تقريبا، وهي موجودة منذ 1800 عام وتابعة للعصر الروماني بحسب مدير المكتب

كما وجدت 8 قطع متمثلة في صناديق تحفظ فيها العظام المحروقة وجرة بها رماد الموتى، بالإضافة إلى أثاث الجنائز المتمثل في أكواب وصحون وقوارير وأدوات للزينة يستعملها الموتى بعد حرقهم للتعبد بالآلهة كما تقول الأسطورة لديهم

إضافة إلى ذلك، فإن عددا من الأسماء المكتوبة باللاتينية على بعض الأدوات الموجودة يرجح أنها تدل على نسب صاحب المقبرة والمدفونين فيها

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