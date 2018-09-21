عميد بلدية بنغازي ومنسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية يبحثان سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وبنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2018 ( وال ) – استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، صباح اليوم الخميس منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، السيدة ماريا ريبيرو والوفد المرافق لها.

ونقلا عن قسم الإعلام بلدية بنغازى، تناول هذا اللقاء دعم الشراكة بين الأمم المتحدة، وبلدية بنغازى فى المجال الإنسانى والأعمار فى مدينة بنغازي.

كما تم مناقشة جملة من المواضيع ومن أهمها بعض المشاريع التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الانمائى, إضافة إلى الإعداد لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م والتي من خلالها يتم تحديد الاحتياجات الأولوية لبلدية بنغازي.

هذا وأثنى عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار عن المجهودات التى تقوم بها الأمم المتحدة بدعمها لبعض المشاريع بالمدينة بالأخص فى أعمال صيانة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وغيرها, مرحباً بالعمل سوياً على تقوية وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة.

ومن جهتها صرحت السيدة ماريا ريبيرو ” بأن زيارتهم هذه لمدينة بنغازي تأتى لتعزيز ومواصلة الشراكة بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازى، وكذلك مراجعة ومتابعة المشاريع التى تنفذها الأمم المتحدة عبر البرنامج الانمائى ومنظمة اليونيسيف كصيانة المدارس والمراكز الصحية ودعم المجال الصحى ودعم جامعة بنغازى”.

كما أوضحت السيدة ماريا ريبيرو ” بأن مدينة بنغازى وأهلها عانوا الكثير فى الماضي ووجودنا اليوم هنا لنؤكد دعم الأمم المتحدة لإعادة تأهيل بعض المرافق فى مدينة بنغازى إضافة إلى افتتاح مكتب الأمم المتحدة فى بنغازي قريبا “.

يشار إلى أن وفداً من الأمم المتحدة متمثلاً فى البعثة الأممية لدى ليبيا والبرنامج الانمائى ومنظمة اليونيسيف قد وصل إلى مدينة بنغازى يوم أمس الأربعاء, وذلك من أجل تعزيز الشراكة مع بلدية بنغازى ومواصلة العمل والدعم فى المجال الانسانى والأعمار.( وال – بنغازي ) س ع

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