“الوطنية للتعليم” تعتمد 452 جامعة للحصول على “الماجستير والدكتوراه”

اعتمد الدكتور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، 452 جامعة عربية وأجنبية لدراسة الطلبة الليبيين من حملة الدبلوم العالي التقني والكالوريوس للحصول على الدرجة العالية (الماجستير التقني) والدقيقة (الدكتوراه).

ويحمل القرار الذي أصدره رئيس لجنة إدارة الهيئة رقم (419) لسنة 2018 بشأن اعتماد جامعات عالمية للحصول على درجتي الماجستير التقني والدكتوراه.

ويأتي هذا القرار بعدما شكلت لجنة من أساتذة مختصيين قيمة ودرسة سجل العديد من الجامعات العربية والاجنبية الاكاديمي والتطبيقي وأمكانية استفادة طلبتنا منها.

