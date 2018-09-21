سطو مسلح على سيارة إسعاف في مناطق الاشتباك بطرابلس

طرابلس 20 سبتمبر 2018 ( وال) – تعرضت سيارة إسعاف تابعة لإدارة الجرحى في طرابلس صباح اليوم لعملية سطو مسلح وتم الاستيلاء على السيارة وإجبار طاقم المسعفين على النزول من السيارة.

ونشرت الإدارة على صفحتها بالفيس بوك أن السيارة تعرضت للسطو أثناء توجهها للقيام بعملية إخراج إحدى العائلات العالقة بشارع الخلاطات.

واستنكرت إدارة شؤون الجرحى طرابلس، في منشور على صفحتها الفيس بوك استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية، وأوضحت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن إدارة شؤون الجرحى بكل كوادرها ليسوا طرفا فى أى نزاع مسلح بل يتعلق دورهم بتقديم الخدمات الانسانية للمصابين دون تمييز وبشكل محايد.( وال – طرابلس) م ك / س ع

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