ليلة قاسية فى طرابلس هي الاسوأ منذ عملية “ فجر ليبيا “

ليبيا – تعيش مناطق جنوب العاصمة طرابلس ليلة هي الأسوأ منذ عملية فجر ليبيا التي أطلقها تحالف من المجموعات المسلحة مختلفة الرؤى سنة 2014 فى ظل الإشتباكات الدائرة والمحتدمة فى مختلف محاور الاشتباك .

قصف مدفعي وصاروخي مستمر لم يتوقف منذ حوالي 24 ساعة عن تجدد الإشتباكات بهذا الشكل العنيف خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بينما يدعي كل طرف تحقيق تقدم على الطرف الآخر مع عدم وجود أي إحصائيات واضحة لأعداد القتلى والجرحى سواء فى طرف المتقاتلين أو المدنيين .

منازل أُصيبت وممتلكات عامة وخاصة ومئات الأسر بين نازحة وعالقة فى مناطق الإشتباك بينما دعت الأمم المتحدة المتقاتلين الى وقف اطلاق النار عبر تغريدات لها على موقع تويتر .

وعلى الرغم من دعوات بعثة الامم المتحدة للمقاتلين باحترام الاتفاق الموقع بينهم فى الزاوية لوقف إطلاق النار إلا أن الاشتباكات عادت وبشكل أعنف وأكثر حدة .فيما طالت القذائف عدة أحياء خارج نطاق القتال

مصادر أمنية رفيعة من وزارة داخلية حكومة الوفاق أكدت لـ المرصد بأن بعثة الامم المتحدة دعت للتهدئة بينما قامت مساء الخميس باجلاء عدد من كبار موظفيها إلى تونس .

وفى الاثناء لم تصدر حكومة الوفاق أي موقف حول تجدد الاشتباكات بهذا الشكل بينما تكفل الهلال الاحمر وفرق متطوعي الكشاف بمساعدة العالقين بينما وجهت المناطق المتضررة اتهامات للجنة الازمة المشكلة من الرئاسي بالتقاعس .

ومن جهته نفى المشير خليفة حفتر تبعية أي من القوات المتحاربة فى طرابلس للقيادة العامة مؤكداً بأن المعركة الجارية فى طرابلس ليست معركة الجيش .

وبينما إستتبت الأوضاع الأمنية إلى حد كبير فى مناطق غرب طرابلس ، إنهارت فى جنوبها حيث صاحبت العمليات القتالية حوادث سلب ونهب واسعة وخاصة فى منطقة مشروع الهضبة القريبة من حي أبوسليم .

اللواء السابع أعرب عن إستغرابه من بيانات الامم المتحدة التي قال إنها لم تقدم أي رد فعل تجاه شكاويه لخرق ” المليشيات ” هدنة اطلاق النار بينما رد لواء الصمود بقيادة صلاح بادي بأنه لم يكن طرفاً فى اتفاق الزاوية متهماً ” قوات غنيوة ” بالخرق .

وبين هذا وذاك يبقى الوضع فى طرابلس مفتوحاً على كل الإحتمالات بما فيه ما توقعته الخارجية البريطانية قبل يوم من تجدد الاشتباكات عن احتمالية تجددها على نطاق أوسع فى ظل شبه إنهيار الخدمات الاساسية بما فيها التيار الكهربائي .

المرصد – خاص

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