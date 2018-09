المتوسط:

أعلن مركز شرطة الحمامة، القبض على عصابة تتكون أربعة أشخاص من الجنسية التشادية، متخصصة في السرقة بالاكراه قاموا بسرقة مبلغ 16 ألف دينار ليبي من إحدى المزارع بمنطقة الساحل.

ومن جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لبلدية الساحل سيف الإسلام الدرسي، إنه تم القبض على العصابة التشادية، في إحدى الغابات متلبسين بحوزتهم المبلغ حيث قاموا بالاعتداء بالضرب على أحد الوافدين من الجنسية التشادية العاملين داخل أحد المزارع، وقاموا بسرقة ما بحوزته، وسرقة هواتفه، ولاذوا بالفرار.

وتقدم الوافد التشادي – بحسب الدرسي – على الفور ببلاغ ضدهم في مركز شرطة الحمامة، وتم مباشرةً التحقيقات، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة بالبيضاء .

وأشار إلى أنه تمت إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية ببلدية الساحل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاههم، وترحيلهم إلى بلادهم .

The post “شرطة الحمامة” تضبط عصابة تشادية متخصصة في السرقة بالإكراه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية