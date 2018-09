عاجل | ارتفاع حدة المعارك بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس

المتوسط:

أكد مصدر مسئول، لصحيفة المتوسط، ارتفاع حدة المعارك واستخدام الأسلحة في المواجهات، فجر اليوم الجمعة، بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس.

تشهد منطقة وادي الربيع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، كما أكدت مصادر لصحيفة ” المتوسط”، بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير وحالة من الذعر ونداءات للاستغاثة من قبل العائلات العالقة وسط المعارك.

يذكر أن الاشتباكات قد اندلعت مرة أخرى بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس، صباح اليوم الخميس، بالرغم من عقد هدنة برعاية البعثة الأممية.

