المتوسط: خاص

كشف مصدر عسكري مسؤول في تصريح خاص للمتوسط، أن اللواء السابع مشاة يتكون من ضباط وجنود كتيبة امحمد المقريف (قوات خاصة) كانت من صفوة قوات النظام الليبي السابق، وكانت تكلف بمهام خاصة في مختلف ليبيا.

وكان أبرزها تأمين وحماية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وآخر آمر لكتيبة امحمد اللواء ” البراني أشكال “، ويضم اللواء السابع عناصر من كتيبة 77 دبابات وهي قوة ضاربة كان يقودها الراحل ” المعتصم معمر القدافي ” وتأسست قبل 2011 بسنوات قليلة وتلقى عناصرها تدريبات خاصة وعالية .

ويتكون اللواء السابع من عناصر كانت في كتيبة أمن ترهونة وسرية التدخل السريع ” اللواء جمعة المعرفي “، بالاضافة للواء 32 معزز والذي كان يقودها خميس معمر القذافي، وتعتبر مدينة ترهونة المخزون البشري الاول للقوات الخاصة والكتائب الأمنية في نظام الزعيم الليبي الراحل، ولم تدخل اي معارك او صراعات عقب احداث 2011.

وبحسب معلومات موثوقة للمتوسط، فإن اللواء السابع مشاة أصبح يمتلك قوة ضاربة بعدما أعاد ترتيبه ضباط وجنود بالجيش الليبي تحت قيادة اللواء الشارف البوزيدي والذي شغل سابقا معاون للفريق الراحل بلقاسم القانقا في الحرس الجمهوري وقوة التدخل، ويشاركه في العمليات داخل اللواء السابع خالد عمار المعرفي معاون آمر سرية التدخل السريع ، ويتشكل من 25 ضابط من كل الوحدات العسكرية.

The post بالأسماء.. أبرز قيادات وعناصر اللواء السابع مشاة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية