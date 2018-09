المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الليبي، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة لمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة، العديد من الأمور التي من شأنها أن تعزز وتقوي الشراكة في العمل الإنساني في ليبيا.

