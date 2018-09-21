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452 جامعة عالمية معتمدة للطلبة الليبيين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني باعتماد عدد (452) جامعة عربية وأجنبية لدراسة الطلبة الليبيين في حملة الدبلوم العالي التقني والبكالوريوس التابعين للكليات والمعاهد التقنية العليا، وذلك للحصول على الدرجة العليا (الماجستير) والدقيقة (الدكتوراه)

الجامعات موجودة في دول الصين وألمانيا وبريطانيا واليابان والسويد وروسيا وكندا وإيطاليا وهونج كونج إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا والنمسا والمجر وسويسرا والدنمارك وفرنسا وأستراليا وهولندا وبلجيكا وسنغافورة ونيوزلندا وكرواتيا والهند بالإضافة إلى دول عربية مثل مصر والسعودية وعدد من الدول الأخرى

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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