انطلاق المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الأسبوع المقبل

تستعد تونس لاستضافة وانطلاق المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي يومي 27 و28 من الشهر الجاري في نزل لايكو بالعاصمة.

ويعتبر المنتدى، أحد أكبر المواعيد الاقتصادية بتنظيم مجلس الأعمال التونسي الليبي حيث يهدف الملتقى إلى استكشاف فرص الاستثمار في البلدان الأفريقية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

ومن المنتظر مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين والأفارقة، إضافة إلى عدد هام من المسؤولين الساميين من كلا البلدين

وكانت قد انطلقت في مطلع يونيو الماضي فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في مدينة طرابلس برعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين

ويُشار إلى أن آخر إحصائية رسمية حول قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وتونس لعام 2017 أظهرت أنه قد بلغ 600 مليون دولار.

