طرابلس.. خرق الهدنة رغم التحذيرات!

مازالت طرابلس تعاني من الاشتباكات المسلحة بين المجموعات المتصارعة في المدينة، وما تسببه من أضرار على أرواح المواطنين وأمنهم، وما يدفعهم للخروج من بيوتهم هربا من القصف العشوائي والضرب بالأسلحة الثقيلة

تعيش العاصمة الليبية أسوأ أيامها منذ وقت طويل، فانقطاع الكهرباء وانتشار المسلحين من مختلف المناطق والمدن يعمّق من الأزمة ويزيد من اشتعالها يوما بعد الآخر، بالرغم من الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار والاحتكام للحوار

الهدنة التي تم إقرارها خلال اجتماع عقدته البعثة الأممية في الزاوية مع ممثلين عن حكومة الوفاق والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية، والمجموعات المسلحة في طرابلس وحولها، مازالت تتعرض للخرق من قبل المجموعات المسلحة التي لا تستجيب لكل التحذيرات التي أوردتها البعثة وحتى تحذير فايز السراج في السادس عشر من هذا الشهر

ومن المتوقع تصعيد الاشتباكات خلال الأيام القادمة في ظل انعدام كل البوادر التي تشير إلى احترام الاتفاق، والذي يعبر عن رغبة الأطراف في السيطرة على العاصمة بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان على حساب المواطنين الذين يدّعون حمايتهم!

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