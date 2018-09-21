في اليوم العالمي للسلام، العاصمة منكوبة!

في الوقت الذي ينتظر العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلام، هُدمت المنازل وهَربت الأسر والعائلات بعد أن استحالت “خلة الفرجان” إلى خراب ودمار إثر تجدد الاشتباكات في طرابلس بين التشكيلات المسلحة رغم الاتفاق على وقف اطلاق النار

قذائف عشوائية تسقط على المواقع السكنية وأسلحة ثقيلة وإطلاق نار متواصل لا يكل ولا يمل، وحتى القبور والمساجد لم تسلم من هذا الصراع الدامي والوحشي بين حملة السلاح

ولا يختلف وضع وادي الربيع ولا طريق المطار ولا عين زارة ولا مشروع الهضبة عن سابقتها، فالمعاناة تضرب أطنابها في العاصمة الآمنة، ضاربة عرض الحائط كل التحذيرات الأممية والدولية لمخترقي الهدنة

قادة التشكيلات المسلحة يتبادلون التهم حول من اخترق الهدنة أولا، لكن المدنيين قد تعبوا من هذه الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويستنجدون عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بأي قوة بإمكانها إيقاف هذه الحرب

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