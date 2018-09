المتوسط:

في واقعة باتت تتكرر بين الحين والأخر، بسبب حالة الفراغ الأمني التي تعاني منها البلاد، تعرض سائق شاحنة، لعملية سطو مسلح قام بها مجموعة من الملثمين قاموا بنصب نقطة استيقاف وهمية على طريق «أبوقرين – زمزم»، وقاموا بسرقة أمواله ومتعلقاته.

وأفاد مصدر أمني بمركز أبوقرين التابع لمديرية أمن مصراتة؛ أن السائق قدم بلاغًا يفيد بتعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل ملثمين مسلحين قاموا بسرقة 20 ألف دينار وجهازي هاتف محمول من سيارته المحملة بالبضائع، بعد أن تعقبوه لدى خروجه من بوابة السدادة الواقعة غرب سرت وهو فى طريقة إلى الجنوب ناحية أبوقرين زمزم.

وكانت مواطن من منطقة زمزم، قد تعرض أيضًا الأحد الماضي، لعملية سطو على سيارته من قبل مسلحين قاموا بسرقتها وتركوها على الطريق الرئيسي.

The post من خلال نقطة استيقاف وهمية.. تعرض سائق شاحنة لسطو مسلح على طريق أبوقرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية