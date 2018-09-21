ليبيا… شركة نفطية تعيد افتتاح بئر بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف برميل يوميا

بنغازي — سبوتنيك . وقالت شركة الخليج للنفط في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، أن “شركة الخليج العربي للنفط تمكنت من استخدام أحدث التقنيات العالمية في الحفر المائل وتوجيه الآبار وهي تقنية جيو سفير، حيث تم استخدام هذه التقنية الحديثة والمبتكرة على البئر النفطي المهجور “86-65 إتش إتش” في حقل مسلة النفطي والمقفل منذ 16 عاما”.

وأضاف البيان، بأن “البئر قد عاد للعمل بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 3.000 برميل يوميا”، مضيفة، بأنه “تم إنجاز هذا العمل بتفاني مهندسي الإدارة العامة للإنتاج في هندسة الحفر، وهندسة المكامن وهندسة الإنتاج وبتنفيذ قسم الحفر والقياسات بشركة “شلومبرجير” للخدمات النفطية”.

يشار، إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تعتبر أول شركة في أفريقيا، ومن أوائل الشركات النفطية على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.