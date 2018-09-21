المتوسط:

قال المستشفى الميداني العاصمة، إن حصيلة اشتباكات جنوبي طرابلس، قد ارتفعت إلى 96 قتيلا و306 جرحى إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة منذ 26 من أغسطس الماضي.

وقد ارتفعت حدة المعارك باستخدام الأسلحة في المواجهات، فجر اليوم الجمعة، بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس.

وتشهد منطقة وادي الربيع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، كما أكدت مصادر لصحيفة ” المتوسط”، بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير وحالة من الذعر ونداءات للاستغاثة من قبل العائلات العالقة وسط المعارك.

يذكر أن الاشتباكات قد اندلعت مرة أخرى بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس، صباح اليوم الخميس، بالرغم من عقد هدنة برعاية البعثة الأممية.

The post المستشفى الميداني العاصمة: 96 قتيلا و 306 باشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية