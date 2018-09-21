منظمة تدين خرق الهدنة في طرابلس وتعرب عن قلقها تجاه وضع المهاجرين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا عن قلقهما تجاه وضع آلاف المهاجرين غير القانونيين المحتجزين في مراكز إيقاف رسمية وشبه رسمية بمناطق الاشتباك في طرابلس، بالرغم من إجلاء نحو 1350 مهاجرا محتجزا إلى مراكز بديلة، وفق فريق رصد تابع للمنظمة.

وثمنت المنظمة في بيان، جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية اللتان توفران الاحتياجات الإغاثية الطارئة للمحتجزين من إمدادات غذائية وأدوية وماء وبدائل الطاقة الكهربائية.

وتابعت أنه لا يمكن توفير الاحتياجات الأمنية في ظل غياب وزارة الداخلية عن تأمين المراكز وحمايتها في الداخل ومن الخارج.

ووفقاً للبيان، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأطراف التي أشعلت القتال مجددا في أحياء العاصمة طرابلس، وتقويض إتفاق وقف إطلاق النار، واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وختمت المنظمة بيانها، بالتشديد على أهمية جمع وتوثيق المعلومات وتدقيق الإدعاءات من البعثة الأممية والمفوضية السامية لتقديم صورة سليمة عن مجريات الأوضاع، بشكل يضمن محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي.

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