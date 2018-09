المتوسط:

أفاد شهود عيان، بالقرب من محطة الشرارة، ظهور دخان كثيف باتجاه مشروع الهضبة، بدون معرفة أي تفاصيل أخرى.

يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في مناطق الخلة ووادي الربيع وطريق المطار ومشروع الهضبة، وذلك بعد اندلاع الاشتباكات مرة أخرى بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس، بالرغم من عقد هدنة برعاية البعثة الأممية.

وكانت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، قد أعلنت أمس الخميس 20 سبتمبر، مقتل 7 وإصابة 16 جراء الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

The post شهود عيان: دخان كثيف بالقرب من محطة الشرارة باتجاه مشروع الهضبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية