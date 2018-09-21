وفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج اليوم الجمعه

هانوي 21 سبتمبر 2018 (وال)- توفي الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج صباح اليوم الجمعة 21 سبتمبر عن عمر يناهز 62 عاما.

وأعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام عن وفاة رئيس البلاد تران داي كوانج، ويشار إلى أنه وبصفة رسمية يقود فيتنام كل من الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس الحزب الشيوعي، حيث إن الرئاسة في فيتنام تعتبر منصبا شرفيا إلى حد كبير.

وبحسب إعلان الحكومة توفي تران داي كوانج بعد إصابته بمرض خطير، وقالت إن كوانج توفي في مستشفى 108 العسكري، دون تحديد طبيعة مرضه.

وفي وقت سابق أشيع أن كوانج يعاني من حالة صحية سيئة، وبطبيعة السرية للسياسة الفيتنامية كان وضعه الصحي سرا في طي الكتمان.

وأدى غياب كوانج بشكل غير مبرر لمدة شهر في أغسطس 2017 إلى زيادة التكهنات بأنه كان يتلقى علاجًا طبيًا لمرض لم يتم الكشف عنه.

وكان الرئيس الفيتنامي كوانج قد قام بعدة رحلات غير رسمية إلى اليابان خلال السنوات الأخيرة من حياته، ويعتقد أنه كان يتلقى علاجا طبيا مكثفا. وشوهد الراحل كوانج آخر مرة بشكل علني يوم الأربعاء الماضي، خلال استقبال وفد صيني، وكان من المقرر أن يتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الراحل عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وفي 02 أبريل 2016 تم انتخابه من قبل البرلمان – 460 صوتا من أصل 465- رئيسًا للدولة.(وال – هانوي) س ع

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