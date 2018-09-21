“حمولة زائدة” بـ”طائرات بنينا”.. تثير أزمة

طلبت إدارة مطار بنينا في إدارج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، إدارات شركات الطيران التقيّد بالتقنيات التي تسمح بالتحقق من أن عدد من حصلوا على مقاعد على الطائرات المتجهة في رحلات من مطار بنينا، لم يفق عدد مقاعد الطائرة.

إذ لوحظ بحسب الإدراج أنّ مكاتب شركات الطيران تُصْدِر بطاقات سفر أكثر من مقاعد الطائرات، وهو ما يُوقِع إدارة المطار في مشاكل مع الرُكّاب الذين لا يعود بوسعهم الصعود إلى الطائرة، بسبب اكتمال العدد رغم أحقيّتهم في السفر، والصعود إلى الطائرة.

وطلبت إدارة المطار من الشركات كافّة الالتزام، لكنّها قالت إنّ شركة البراق ملتزمة في هذا الإطار، وإنّه لم تحدُث أيّ مشاكل تخصّ الرحلات التي تسيّرها الشركة من المطار، علما أن شكاوى وانتقادات حادة ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من رُكّاب تقطعت بهم السبل، بعد أن وجدوا أنفسهم خارج الطائرة، وعدم السفر من مطار بنينا لامتلاءِ الطائرات، رغم أن دفعوا ثمن بطاقات السفر قبل وقت طويل، وأن حجوزاتهم كانت مؤكدة، وأن شركات الطيران قد باعت بطاقات سفر أكثر من اللازم، الأمر الذي أحدث ظلما للعديد ممن حجزوا للسفر في مواعيد مبكرة.

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