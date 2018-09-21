“الهيئة الوطنية للتعليم” تعتمد 452 جامعة عربية وأجنبية لدراسة الطلبة الليبيين

المتوسط:

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح (452) جامعة عربية وأجنبية لدراسة الطلبة الليبيين من حملة الدبلوم العالي التقني والبكالوريوس .

وأصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة القراررقم (419) لسنة 2018، ويتضمن أن هذه الجامعات معتمدة للحصول على الدرجة العالية (الماجستير التقني) والدقيقة (الدكتوراة).

يذكر أن هذا القرار جاء بعدما شكلت لجنة من أساتذة مختصيين قيمت ودرست سجل العديد من الجامعات العربية والأجنبية ، وإمكانية استفدة الطلبة الليبية منها.

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