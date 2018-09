اللواء 22 يساند اللواء السابع في عملياتهم جنوب طرابلس

المتوسط:

كشف مصدر عسكري لصحيفة «المتوسط»، عن تقدم أحرزته قوات اللواء السابع مشاة التابع للمجلس الرئاسي صباح اليوم الجمعة في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بعدما تراجعت يوم أمس الخميس إلى منطقة سوق الأحد.

وأفاد المصدر، أن اللواء السابع تمكن من استعادة السيطرة والتقدم تجاه مناطق؛ «سوق الأحد إلى معسكر اليرموك وما بعده كله» وصولا الى مقر الادارة العامة للجوازات ، و« 4 شوارع السويحلي»، وأيضًا « مثلت بن عون تحت سيطرة اللواء 22».

يذكر أن حدة الاشتباكات المسلحة، كانت قد ارتفعت فجر اليوم الجمعة، بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس، حيث تجددت بشكل عنيف فى منطقة خلة الفرجان، قرب الاستراحة الحمراء، بجنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد منطقة وادي الربيع كذلك اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، حسبما أكدت مصادر لصحيفة «المتوسط»، بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة دارت في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير وحالة من الذعر ونداءات للاستغاثة من قبل العائلات العالقة وسط المعارك.

وكانت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، قد أعلنت أمس الخميس 20 سبتمبر، مقتل 7 وإصابة 16 جراء الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

فيما ذكرت المستشفى الميداني بالعاصمة، أن ن حصيلة اشتباكات جنوبي طرابلس، قد ارتفعت إلى 96 قتيلا و306 جرحى إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة منذ 26 من أغسطس الماضي.

