«قوة حماية طرابلس» تُعلن إطلاق عملية بدر ضد اللواء السابع

أصدرت «التشكيلات المسلحة» بمدينة طرابلس، اليوم، بيانًا لها، تُعلن فيهِ إطلاق عملية عسكرية تحت اسم «عملية بدر» لطرد من وصفوهم بـ«المجرمين والخوارج المارقين» من العاصمة طرابلس، وذلك في إشارة منهم للواء السابع مشاة ولواء الصمود.

وأطلقت هذه التشكيلات المسلحة، على نفسها اسم «قوة حماية طرابلس»، في الوقت الذي أعطت فيهِ مهلة أخيرة لمن وصفوهم بـ «المجرمين»، للانسحاب أو الوقوع في قبضتهم، مؤكدين على أنهم لن يتهاونوا مع أحد.

كما طالبت التشكيلات المسلحة في طرابلس التابعة لداخلية ودفاع الوفاق أهالي وذوي من وصفوهم بـ«المجرمين» بسحب أبنائهم من جبهات القتال قبل فوات الأوان.

وبرَّرت التشكيلات المسلحة، إطلاق هذه العملية العسكرية بسبب خرق الهدنة رغم التزامهم بوقف إطلاق النار، وقصف مدينة طرابلس بالمدافع والصواريخ من قبل من وصفوهم بـ«المجرمين» على حسب بيانهم.

