وزير الدولة لشئون المهجرين يُعلن ارتفاع أعداد النازحين بسبب الاشتباكات

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين، يوسف جلالة، عن ارتفاع أعداد النازحين في العاصمة طرابلس، جراء تجدد الاشتباكات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف «جلالة»، أن أعداد النازحين شمل من عاد إلى بيته جراء الاشتباكات التي حدثت قبيل الاتفاق، حيث نزح جزءًا منهم إلى منازل أقاربهم، والآخر إلى مدارس تابعة للجان المختصة بالإغاثة الإنسانية.

وأوضح «جلالة»، أن هذه الجهات المتمثلة بالهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف تعمل بتكاتف لاستقبال النازحين وتقديم المعونات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

