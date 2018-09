9 أعضاء بالتأسيسية يقررون حضور مناقشة المسائل الخلافية في الدستور

المتوسط:

قرر 9 أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الاستجابة لطلب أعضاء الهيئة المطالبين بعقد اجتماع لمناقشة رفع العوائق القانونية التي تعترض نفاذ مشروع الدستور.

وأكد الأعضاء في بيان، الاستجابة لطلبهم، إضافة إلى دعوتهم مكتب رئاسة الهيئة وأعضاؤها للانضمام لهذا الطلب.

الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دعوا في وقت سابق، المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور إلى ضرورة عقد اجتماع عام للهيئة لمناقشة المسائل الخلافية التي أدت لتوقف مسار الدستور.

