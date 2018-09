باحث بمركز «الحريري للشرق الأوسط»: حل أزمة ليبيا بيد مجلس الأمن

المتوسط:

علّق الخبير والباحث في مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط كريم ميزران، على أزمة العاصمة طرابلس، قائلاً: «دون قرار من مجلس الأمن الدولي بمساعدة فعلية لليبيا، لا يمكن الحديث عن امتلاك طرف في ليبيا لـ العصا».

وتوقع ميزران، خلال تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنْ يزاد النزاع في مناطق ليبية خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت حدة الاشتباكات المسلحة، فجر اليوم الجمعة، بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس، حيث تجددت بشكل عنيف في منطقة خلة الفرجان، قرب الاستراحة الحمراء، بجنوب العاصمة طرابلس، بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس، بالرغم من عقد هدنة برعاية البعثة الأممية.

وتشهد منطقة وادي الربيع كذلك اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، كما أكدت مصادر لصحيفة «المتوسط»، بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير وحالة من الذعر ونداءات للاستغاثة من قبل العائلات العالقة وسط المعارك.

