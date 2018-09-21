مؤسسة النفط تؤكد إعادة فتح حقل الوفاء وتتعهد بملاحقة كل من يهدد قوت الليبيين

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي،مشيرة إلى أنّ عمليات الإنتاج في الحقل التي تشرف عليها شركة مليته للنفط والغاز تسير بشكل طبيعي.

المؤسسة أوضحت عبر موقعها الرسمي أن إمدادات الغاز متواصلة من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء ، لافتةً إلى أن الأفراد الذين كانوا يحاصرون الموقع إنسحبوا بعد التحذير العام الذي أصدرته المؤسسة في هذا الخصوص.

وشددت المؤسسة على أنها لن تتفاوض تحت الضغط وستتابع مقاضاة كل العناصر الإجرامية حيثما وجدوا ، منوّهةً إلى أنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية فقط.

الوطنية للنفط طالبت حرس المنشآت النفطية وجميع المؤسسات الليبية أن تحذو حذوها في سبيل حماية قوت الشعب الليبي وثروته.

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