المتوسط:

أعلنت «قوة حماية طرابلس» المكونة من كتائب ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة وكتيبة الضمان والنواصي، استعادة سيطرتها مساء اليوم الجمعة، على مواقع جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت قوة حماية طرابلس، استعادة سيطرتها على محور طريق المطار ومشروع الهضبة، وشارع الخلاطات، كما أنَّ محاور وادي الربيع أصبحت تحت سيطرة قوة حماية طرابلس.

ونشرت القوة في إيجاز صحفي، صورًا تُوضح سيطرة قواتهم على معسكر اليرموك في منطقة خلة الفرجان، وصولاً إلى أقصى منطقة سوق الأحد جنوبًا، كما أظهرت لقطات فيديو بثتها القوة غنائم آليات مسلحة تابعة للواء السابع و اللواء ٢٢ وتدمير آلياتهم وسيارتهم المسلحة.

The post «حماية طرابلس»: دحرنا العصابات الإجرامية.. واستعدنا كامل مواقعنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية