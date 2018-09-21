القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح بسبها

سبها-العنوان

تمكنت مديرية أمن سبها من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة بالمدينة.

وأوضحت المديرية بأنه تم إلقاء القبض على التشكيل العصابي بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين إثر تعرضه للسطو المسلح وتعرفه على الأشخاص الذين قاموا بسرقة سيارته في الطريق الزراعي بمحلة الجديد.

وقالت المديرية بأن عملية القبض جاءت بعد التحريات ورصد تحركات التشكيل العصابي، حيث تم إعداد كمين لهم، مشيرة بأنه تم التحفظ على أسماء التشكيل العصابي لسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مجرى التحقيق معهم.



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