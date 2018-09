المتوسط:

تمكن الهلال الأحمر فرع طرابلس وبالتعاون مع جهاز الإسعاف الطوارئ من إخلاء عدد 23 عائلة عالقة من مناطق اشتباكات مختلفة.

أوضح الهلال الأحمر بحسب ما جاء على صفحته الرسمية فيسبوك، أنه وزع عدد 20 سلة غذائية متكاملة لمدرسة موسى بن نصير للأسر النازحة نتيجة الاشتباكات، وتم تزويد بلدية عين زارة عدد 30 سلة للأسر في منطقة الاشتباكات التي لم تغادر البيوت.

كما تم استقبال أكثر من 250 مكالمة هاتفية للأسر العالقة في منطقة خلة الفرجان وشارع الخلاطات ومشروع الهضبة وخلة بن عون وعين زارة.

The post «الهلال الأحمر»: إخلاء 23 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية