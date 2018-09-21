“الإسعاف والطوارئ” في طرابلس يتلقى بلاغات عن جثث عالقة

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن الجهاز تلقى بلاغات بوجود العديد من الجثث في مناطق الاشتباكات، مشيرا إلى عدم تمكنهم من الوصول إليها بسبب استمرار المواجهات.

ووجه الجهاز وجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، نداء استغاثة لفتح ممرات آمنة بمناطق الاشتباكات خلف معسكر اليرموك، لإخراج العديد من العائلات العالقة بعد تلقي بلاغات ونداءات استغاثة من الأسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا