باشاغا يستغرب من استمرار القتال بعد البدء في تحقيق المطالب

تعليقات
-
يا تيس عارفينكم كويس يا فية اليهود. موزعين الأدوار بينكم يا فية اليهود و لكنكم باذن الله مصيركم الهروب
-
werwererlo
لانستثنوا حد كل من خرج على الشهيد معمر اطباء مهندسون وغيرهم سوف ترو او ما يسمي بالثوار او اي حد خرج على ولي امرنا الشرعي معمر القذافي
مازال ماشفتوا شي يا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
أضف تعليقـك