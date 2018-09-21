اخبار ليبيا الان

باشاغا يستغرب من استمرار القتال بعد البدء في تحقيق المطالب

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

استغرب عضو مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجمعة، من اختراق الهدنة واستمرار القتال في طرابلس، بعد أن استمعت الأمم المتحدة والمجتمع الليبي لمطالب الأطراف المتحاربة فيها.
 
وقال باشاغا في تصريح، للرائد، إنه إذا كانت الترتيبات الأمنية والإصلاحات حجة فقد سقطت هذه الحجة بالبدء في تنفيذها، فقد يكون وراء هذا الصراع هدف آخر.
 
ودعا للتكاتف؛ لترسيم جيد لعملية الترتيبات الأمنية، موضحاً أن القتال والصراعات لا تصنع وطناً.
 
يذكر أن اشتباكات وقعت، الخميس والجمعة بين أطراف الصراع الدائر جنوب مدينة طرابلس رغم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية في الرابع من سبتمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا تيس عارفينكم كويس يا فية اليهود. موزعين الأدوار بينكم يا فية اليهود و لكنكم باذن الله مصيركم الهروب

    رد

  • werwererlo
    لانستثنوا حد كل من خرج على الشهيد معمر اطباء مهندسون وغيرهم سوف ترو او ما يسمي بالثوار او اي حد خرج على ولي امرنا الشرعي معمر القذافي
    مازال ماشفتوا شي يا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد