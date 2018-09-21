باشاغا يستغرب من استمرار القتال بعد البدء في تحقيق المطالب

استغرب عضو مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجمعة، من اختراق الهدنة واستمرار القتال في طرابلس، بعد أن استمعت الأمم المتحدة والمجتمع الليبي لمطالب الأطراف المتحاربة فيها.

استغرب عضو مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجمعة، من اختراق الهدنة واستمرار القتال في طرابلس، بعد أن استمعت الأمم المتحدة والمجتمع الليبي لمطالب الأطراف المتحاربة فيها.