معيتيق: برنامج الاصلاح الاقتصادي سيكون له دور ايجابي على مشاريع شركات الاتصالات

ليبيا – عقد رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة أحمد معيتيق أمس الخميس اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارة كل من “القابضة للاتصالات، المدار الجديدltt،بريد ليبيا،البنية،المدار”.

الإجتماع ناقش بحسب مكتب التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أنشطة الشركات ومشاريعها المستقبلية والصعوبات التي تعيق تنفيذها.

وبدوره،أكد معيتيق على أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية خاصةً المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية سيكون له دور إيجابي على مشاريع وبرامج التنمية للشركات التي تسعى لتنفيذها.

وطالب رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية بتقديم تقارير مفصلة عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام2019 لاستعراضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وهذا وحضر الإجتماع المدراء العامين لشركات “هاتف ليبيا،ليبيانا،الجيل،الإتصالات الدولية،البنية،المدار”.

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