غدا.. حراك صوت الشعب ينظم مسيرة سيارات بطرابلس

يعتزم حراك صوت الشعب للخروج ظهر غدا السبت، في مسيرة بالسيارات تجوب شوارع العاصمة وتحمل الرايات البيضاء، للمطالبة بحل الأزمة في طرابلس.

وقال مؤسس الحراك محمد البوعه في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “كل من يتقاتل الآن جنوب طرابلس هم أبناء وطن واحد وكلهم علي خطأ سواء الطرف القادم من خارج طرابلس او الطرف من داخل طرابلس وبين هذا وذاك هناك اخوتنا يعانون مدنيون عالقون يعيشون رعبا كل يوم وقذائف تتساقط كالأمطار ومنازل تهدم وأرواح تزهق ونازحين يعانون صعوبة العيش في المدارس ومنازل أقاربهم”.

وتابع، “يبدأ التجمع الساعة 12 ظهرا في موقف سيارات الفندق الكبير وسننطلق الساعة الواحدة ظهرا إلى أن نصل أمام مقر الأمم المتحدة بمنطقة جنزور وإلقاء هذا البيان أمام مقرها بالعربي والانجليزي مطالبين فيه بتجنيب العاصمة طرابلس الحرب مهما كانت الأسباب ونريد العيش بسلام ومطالبة الأمم المتحدة بحماية المدنيين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، ورجوع كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج طرابلس، إضافة إلى إخراج كافة التشكيلات المسلحة والأسلحة الثقيلة خارج العاصمة بحيث لا يبقي فيها إلا العناصر النظامية جيش وشرطة فقط وممنوع لأي شخص مدني غير مدرب عسكريا أن يرفع السلاح”.

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