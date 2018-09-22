سلامة يختار “ليبيا” بدلا من نيويورك!

نشر المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” تغريدة على موقعه الشخصي في تويتر بخصوص اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بسبب ما سمّاه “معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة”!

وكان نص التغريدة :” أتغيب للمرة الأولى منذ نحو عقدين ونيف، مع بعض من حنين، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومهرجانها المثقل بالتشاور مع الزملاء وبلقاء الاصدقاء. إنما معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة، والسعي الحثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم الشمل واجب لا يفوقه اليوم آخر”.

يأتي هذا التصريح بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أشرفت عليه البعثة، والذي ساهم في إطالة عمر الأزمة وجعل الخطة الأممية المتمثلة في إجراء انتخابات صعبة في الوقت الراهن إذا لم تكن مستحيلة.

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