الرئاسي مازال يستنكر.. والقتال مازال مستمرا

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له أحداث العنف وترهيب الليبيين من قبل المجموعات المسلحة التي أخلت باتفاق الزاوية بشأن وقف إطلاق النار والعودة إلى الاشتباكات مجددا

الرئاسي طالب المشائخ والأعيان وعمداء البلديات ببذل المزيد من الجهود والضغط على كافة الأطراف لجعل اتفاق وقف إطلاق النار قسد التنفيذ

كما حمّل الرئاسي مجلسَ الأمن المسؤولية التاريخية أمام حقيقة ما يتعرض له الليبيون من قبل هذه المجموعات المسلحة، كما طالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بوضع المزيد من الإجراءات العملية وتكون أكثر حزما وفاعلية للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم

كما نوّه في ختام البيان أن المجلس الرئاسي يسعى إلى تحقيق كل بنود الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها رغم العراقيل من بعض الأطراف على حد قول البيان، وأن الخطوات السابقة في هذه الإصلاحات دليل على نية المجلس في تنفيذها وتحقيقها تباعا

الجدير بالذكر أن طرابلس تعاني منذ ثلاثة أيام واحدة من أسوأ لياليها بعد خرق الهدنة ما تسبب في فرار عدد كبير من الأسر إلى أماكن أكثر أمنا، خوفا على أرواحهم من القذائف العشوائية

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