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الرئاسي مازال يستنكر.. والقتال مازال مستمرا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له أحداث العنف وترهيب الليبيين من قبل المجموعات المسلحة التي أخلت باتفاق الزاوية بشأن وقف إطلاق النار والعودة إلى الاشتباكات مجددا

الرئاسي طالب المشائخ والأعيان وعمداء البلديات ببذل المزيد من الجهود والضغط على كافة الأطراف لجعل اتفاق وقف إطلاق النار قسد التنفيذ

كما حمّل الرئاسي مجلسَ الأمن المسؤولية التاريخية أمام حقيقة ما يتعرض له الليبيون من قبل هذه المجموعات المسلحة، كما طالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بوضع المزيد من الإجراءات العملية وتكون أكثر حزما وفاعلية للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم

كما نوّه في ختام البيان أن المجلس الرئاسي يسعى إلى تحقيق كل بنود الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها رغم العراقيل من بعض الأطراف على حد قول البيان، وأن الخطوات السابقة في هذه الإصلاحات دليل على نية المجلس في تنفيذها وتحقيقها تباعا

الجدير بالذكر أن طرابلس تعاني منذ ثلاثة أيام واحدة من أسوأ لياليها بعد خرق الهدنة ما تسبب في فرار عدد كبير من الأسر إلى أماكن أكثر أمنا، خوفا على أرواحهم من القذائف العشوائية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هالحمار السراج مازال واهم انه بيحكم ليبيا. يا تيس دورك انتهي. يعني ضم قشيشك و ارحل. افضل من ان تكون نهايتك اما الاعدام او السجن. لانه لم يعد لك مكانا بيننا في ليبيا

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